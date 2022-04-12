Красноярск, 12 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар на площади 1,5 га – в Новоселовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в краевом минлесхозе.

Yarnews.net Лесной пожар

Очаг возгорания при патрулировании территории обнаружили специалисты наземной службы. В тушении принимали участие 15 человек, применялась одна единица спецтехники. По предварительным данным, огонь перешёл на лес с земель иных категорий.

Добавим, на утро 12 апреля в Красноярском крае действующих лесных пожаров не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года ликвидировали 104 степных пожара, 151 пал травы, один лесной пожар.

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