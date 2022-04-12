Чита, , 14:38 — REGNUM Министерство культуры Забайкальского края поддержит проект краевого отделения Союза художников России и музейно-выставочного центра «Мое Забайкалье», который вошел в число победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сборник забайкальских худржников Министерство культуры Забайкалья

«В рамках проекта «Мое Забайкалье» планируется выпуск одноименного сборника, который посвящен юбилейной дате – 15-летию образования Забайкальского края. Он будет передан в библиотеки, музеи, школы искусств региона», — рассказали организаторы.

В 2023 году Забайкальский край будет праздновать юбилей со дня образования. Красоту региона с большой теплотой и любовью воспели художники, работы которых дарят яркие впечатления о регионе.

В сборник войдут репродукции картин забайкальских художников — Николая Завьялова, Леонида Рыжова, Яна Шплатова, Василия Костионова, Израиля Табакова и Любови Ушаковой, где каждая картина будет сопровождаться информацией об авторе, научным и сюжетным описанием.

«Благодаря их работам можно совершить путешествие не только в мир изобразительного искусства, но и стать виртуальным туристом, познакомиться с географией края, его растительным и животным миром. Их работы стали культурным наследием региона», — рассказали в музее.

Напомним, в 2022 году Фонд президентских грантов на условиях софинансирования поддержит грантовый конкурс в Забайкалье на 30 миллионов рублей. Такую же сумму выделит регион. Таким образом, общая сумма для СО НКО составит 60 миллионов рублей.

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