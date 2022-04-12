Париж, , 14:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил бывшего главу французского государства Николя Саркози за «поддержку», сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Claude TRUONG-NGOC

Эммануэль Макрон «Я благодарю его за доверие и поддержку. Это делает мне честь и обязывает меня»

Бывший глава государства Николя Саркози ранее заявил, что проголосует за своего преемника во втором туре выборов президента Франции, намеченных на 24 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик-социалист, бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен намерен проголосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента.

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