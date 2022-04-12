Найроби, , 14:34 — REGNUM Власти Кении отказали в ответ на просьбу украинской стороны о выступлении перед парламентом этой африканской страны. Об этом 12 апреля сообщает кенийская газета Nation со ссылкой на источники.

Кения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем им, к примеру, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника кенийского МИД.

Также указывается, что другие источники во внешнеполитическом ведомстве Кении отметили, что страна уже приняла «принципиальные решения» по этому вопросу, включая в рамках ООН, и не намерена выбирать какую-либо из сторон кризиса, так как хочет ему «положить конец».

Кроме того, источник рассказал, что посол Украины в Кении Андрей Праведник на протяжении нескольких месяцев пытался встретиться с министром иностранных дел Кении Рейчел Омано.

При этом источник добавил, что представитель Киева намеревался выступить перед кенийским парламентом, чтобы получить поддержку африканской страны против России. После чего украинской стороне вручили ноту Кении о том, что эта просьба будет рассмотрена, однако на данный момент «ответа на нее не последовало».

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