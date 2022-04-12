Москва, , 14:34 — REGNUM Одна из причин роста инфляции в США – это политика Федеральной резервной системы, которая залила американскую экономику дешевыми долларами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал информацию о рекордном росте инфляции в США.

Инфляция Picserver.org

«Президент США Джозеф Байден заявил, что главная цель его экономической политики – «установить контроль над ценами», – рассказал Ильинский. — Описывая политику ФРС, он заявил, что «один из способов борьбы с инфляцией — это снизить заработную плату и сделать американцев беднее». Однако, по словам самого Байдена, у него «есть лучший план борьбы с инфляцией». Байден предложил простой способ – «понижать издержки, но не понижать заработную плату». Несмотря на этот хитрый план, индекс потребительских цен в США в марте вырос до 8,5%. При этом темпы роста инфляции достигли рекордных величин впервые с 1981 года».

Профессор обратил внимание на то, что санкции и запрет на импорт российской нефти в Америку подтолкнули цены нефти марки Brent до максимальных значений за последние 15 лет в марте 2022 года.

«Высокая волатильность стоимости энергии и продовольствия в результате санкционной политики и глубокой перестройки цепочек поставок привела к рекордному росту инфляции, — сказал Ильинский. — По мере появления новых данных аналитики пересматривают прогнозы инфляции. Рост цены нефти негативно влияет как на темпы роста экономики, так и на инфляцию. В своем докладе банковскому комитету Сената США в марте 2022 года глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что увеличение стоимости барреля сырой нефти на 10 долларов повышает инфляцию на 0,2% и снижает рост ВВП на 0,1%».

Кроме того, как полагает экономист, резкий рост инфляции в США мог быть спровоцирован действиями Федеральной резервной системы за предыдущие годы.

«Количественное смягчение в размере 4,7 трлн долларов за 2020–2021 годы, проводимое ФРС, залило экономику США дешевыми долларами и позволило крупным компаниям привлечь огромные объемы финансового капитала, — сказал Ильинский. — Денежная масса увеличилась на 42%, а размеры баланса ФРС выросли с 4,2 трлн долларов до 8,6 трлн долларов».

Напомним, как сообщалось ранее, потребительские цены в США в марте выросли на 8,5%.