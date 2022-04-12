Москва, 12 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Пока что ЕС не рассматривает всерьёз эмбарго на российский газ: он обеспечивает около 40% потребностей ЕС, и полностью заменить такой объём физически невозможно даже в течение нескольких лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
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