Москва, , 14:33 — REGNUM Пока что ЕС не рассматривает всерьёз эмбарго на российский газ: он обеспечивает около 40% потребностей ЕС, и полностью заменить такой объём физически невозможно даже в течение нескольких лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В долгосрочной перспективе ЕС, конечно, планируют отказываться от российского голубого топлива, заменяя его поставками СПГ и развитием ВИЭ. Однако прямо сейчас эмбарго слишком сильно отразилось бы на самой Европе.

Дефицит газа привёл бы к дальнейшему подорожанию электричества, остановке ряда промышленных предприятий и, вероятно, рецессии.

При этом Газпром также зависим от ЕС, так как данное направление экспорта является наиболее маржинальным, а перенаправить такие объёмы трубопроводного газа физически некуда», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

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