Москва, 12 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Пока что ЕС не рассматривает всерьёз эмбарго на российский газ: он обеспечивает около 40% потребностей ЕС, и полностью заменить такой объём физически невозможно даже в течение нескольких лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В долгосрочной перспективе ЕС, конечно, планируют отказываться от российского голубого топлива, заменяя его поставками СПГ и развитием ВИЭ. Однако прямо сейчас эмбарго слишком сильно отразилось бы на самой Европе.

Дефицит газа привёл бы к дальнейшему подорожанию электричества, остановке ряда промышленных предприятий и, вероятно, рецессии.

При этом Газпром также зависим от ЕС, так как данное направление экспорта является наиболее маржинальным, а перенаправить такие объёмы трубопроводного газа физически некуда», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

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