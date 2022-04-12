Красногорск, 12 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. IT-компании получат ряд налоговых преференций на территории Подмосковья. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Подмосковья, для компаний, которые платят налоги только с доходов, ставка уменьшится с 6% до 1%, а для тех кто работает по схеме «доходы минус расходы» — с 15% до 5%. Соответствующая законодательная инициатива будет рассмотрена Московской областной думой.

«У нас в сфере IT задействованы порядка 30 тыс. человек, мы третьи в стране по вкладу в IT-индустрию. Нам очень важно провести встречу, чтобы узнать, что нужно на нашем, местном уровне для айтишников», — сказал Воробьев.