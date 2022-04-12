Красноярск, , 14:32 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александра Усс и председатель Законодательного собрания региона Алексей Додатко поздравили жителей края, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в региональном правительстве.

Юрий Гагарин

«Этот день – особый в истории человечества. Полёт Юрия Гагарина осуществил мечту людей о покорении космического пространства, стал настоящим триумфом научной и инженерной мысли», — говорится в поздравлении.

Усс и Додатко подчеркнули, что российские экипажи, учёные, изобретатели и конструкторы и сейчас поддерживают высокий статус России как одной из ведущих космических держав планеты. В ракетно-космической отрасли России работают тысячи профессионалов, в том числе сотрудники специализированных предприятий Красноярского края. В регионе создаются современные спутники и космические аппараты, оборудование для связи и модули ракетной техники.

Читайте также: Омичей поздравили с Днём космонавтики: «Небо всегда манило людей»