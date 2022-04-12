Чита, 12 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В связи с ростом цен на продовольствие, власти Забайкалья намерены подписать ряд допсоглашений с поставщиками продуктов для организации горячего питания в школах края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

«Необходимо оперативно по графику подписывать дополнительные соглашения с предпринимателями, поставляющими продукты в школы. Понятно, что в связи с удорожанием продуктов стоимость поставок изменилась, нужно пересмотреть контракты, и закрыть вопросы с горячим питанием школьников за три, четыре дня», — пояснил губернатор края Александр Осипов.

Ранее исполняющая обязанности министра образования и науки Забайкалья Татьяна Клименко в ходе прямого эфира в социальной сети правительства региона отметила, что вопросы организации питания детей в школах – это многоуровневая и многослойная проблема. Она обострилась из-за роста цен на отдельные виды продуктовых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное питание получают 62 тысячи забайкальских детей. Несмотря на то, что Забайкалье выполнило поручение президента России Владимира Путина, организовав бесплатные горячие завтраки и обеды во всех школах (543 образовательных организации) региона, реальное положение в этой сфере далеко от идеального. По данным краевой Счётной палаты, имеются факты несоблюдения организаторами питания требований к меню.

Читайте также: В Забайкалье проконтролируют стоимость школьного питания