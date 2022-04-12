Пенза, , 14:38 — REGNUM В Пензенской области с 4 по 10 апреля зарегистрировали 2450 случаев ОРВИ, или 184 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 18,5%, сообщает 12 апреля региональное управление Роспотребнадзора.

Простуда

В Пензе за прошедшую неделю подтвердили 1279 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 41,8%.

Среди заболевших 18,5% составляют дети (неделей ранее — 22,6%).

С начала эпидсезона в регионе зарегистрировали 140 случаев гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области общее количество заражений коронавирусом достигло 182 070 случаев. Выздоровели за все время 174 735 пациентов, скончались 5692 человека.

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