Москва, , 14:30 — REGNUM Участники соревнований «Московского Киберспорта» по StarCraft II Никита SKillous Гуревич и Илья MilkiCow Потапов вошли в ТОП-6 европейской квалификации турнира King of Battles. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 апреля в Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Киберспорт Clément Grandjean

В ходе выступлений Гуревич и Потапов победили с одинаковым счетом 2:1 чемпиона мира 2021 года и действующего вице-чемпиона Рикардо Reynor Ромити. Однако получить квоту в основной этап российским игрокам не удалось — их выбил из турнира датский игрок Макс MaxPax С., а первые два места взяли действующий чемпион мира Джуна Serral Сотала и многократный чемпион Европы Клемент Clem Депланше.

Напомним, что Илья Потапов — победитель Чемпионата Москвы 2022 года, он также занимал третье место в высшей серии четвертого сезона «Московского Киберспорта» по StarCraft II. Никита Гуревич является действующим чемпионом России.

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