Москва, 12 апреля 2022, 14:29 — REGNUM Центробанк России не поддерживает использование бывших в употреблении автомобильных запчастей при ремонте. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Банка России.
По информации банка, ремонт автомобилей старыми автозапчастями не может обеспечить качественное оказание услуги.
«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения», — заявили в ЦБ.
В банке отметили, что для старых запчастей отсутствуют критерии, позволяющие определить качество. По каждой отдельной детали требуется проведение экспертизы.