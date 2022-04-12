Москва, 12 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Центробанк России не поддерживает использование бывших в употреблении автомобильных запчастей при ремонте. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Банка России.

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По информации банка, ремонт автомобилей старыми автозапчастями не может обеспечить качественное оказание услуги.

«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения», — заявили в ЦБ.

В банке отметили, что для старых запчастей отсутствуют критерии, позволяющие определить качество. По каждой отдельной детали требуется проведение экспертизы.