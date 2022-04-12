Москва, , 14:29 — REGNUM Россия и Китай настаивают на общих принципах неприемлемости политизации спорта. Об этом 12 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что Поздняков провёл переговоры в формате видеоконференции с президентом Национального олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнем. Представитель Китая ознакомился с позицией ОКР по ситуации в международном спорте.

«Пожалуй, одним из самых важных моментов является то, что мы стоим на общих позициях неприемлемости политизации спорта», — написал Поздняков.

Он подчеркнул, что Гоу Чжунвэнь обратил внимание на последовательность Китая, который отстаивает закрепленный в Олимпийской хартии принцип политического нейтралитета.

Также Поздняков сообщил, что в рамках переговоров стороны обсудили возможности по реализации меморандума о сотрудничестве между олимпийскими комитетами двух стран, который был подписан в 2018 году.