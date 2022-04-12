Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Белоруссия всегда будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка, заявил 12 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите, практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной, — это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск полон решимости упрочить единство с Москвой. Белоруссия всегда будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка, заключил Лукашенко.