Нальчик, 12 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария стала одним из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, который стал участником проекта железнодорожных круизов по Северному Кавказу. Туристы смогут посетить республику в рамках выбранного ими маршрута: «Жемчужина Кавказа» или «Гастрономический тур на Кавказ». Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

pixabay.com Горы Кабардино-Балкарии

Так, составы, отправляющиеся из Москвы, привезут туристов в Нальчик, где для гостей устроят однодневную экскурсию по Приэльбрусью или по индивидуально выбранному маршруту, научат их печь хычины — традиционное балкарское блюдо, угостят минеральной водой на Поляне Нарзанов.

Первый поезд с туристами в рамках проекта ОАО «РЖД» прибудет в Нальчик 2 мая. На нем приедут в Кабардино-Балкарию более 200 туристов.

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