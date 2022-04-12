Чита, , 14:22 — REGNUM Руководителям министерств, ведомств и муниципальных образований Забайкалья поручено лично убедиться в готовности населенных пунктов и чабанских стоянок к применению противопожарных мер, а также — подготовить все сельхозобъекты к ухудшению пожароопасной обстановки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар

«Ежедневный контроль пожароопасной обстановки – приоритет всех глав муниципальных образований. Кроме этого, срочно нужно доукомплектовать бригады «Забайлкалесхоза», в районах, где есть такая необходимость», — сказал губернатор края Александр Осипов.

Напомним, что по причине сухой и ветреной погоды особый противопожарный режим введен на территории 30 муниципальных образований края. Также в Забайкалье ограничен въезд в леса в связи с введением особого противопожарного режима.

За несоблюдение правил пожарной безопасности назначается штраф. Также сельхозтоваропроизводителей, которых привлекут в текущем году к административной ответственности, лишат возможности получения средств господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, лесопожарный сезон уже начался в Забайкалье, на юге Хабаровского края, в Приамурье, Приморье, Бурятии и Еврейской АО. Большая часть пожаров происходит из-за деятельности человека. Среди основных причин возникновения — несанкционируемые и неконтролируемые выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, нарушение правил хозяйственных работ в лесу.

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