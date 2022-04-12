Космодром «Восточный», Амурская область, , 14:22 — REGNUM Внешнее давление не влияет на отношения России и Белоруссии в сфере экономики. Они развиваются успешно. Об этом 12 апреля на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области заявил российский лидер Владимир Путин.

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти $40 млрд оборот — $38 с лишним млрд. Это очень хороший показатель», — привёл цифры глава государства.

«Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что в этой области предстоит сделать «ещё очень много чего».

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В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия полна решимости упрочить единство с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области. В ходе визита российский лидер вручил государственные награды лётчикам-космонавтам и пообщался с работниками космодрома.

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