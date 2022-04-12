Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 14:22 — REGNUM Внешнее давление не влияет на отношения России и Белоруссии в сфере экономики. Они развиваются успешно. Об этом 12 апреля на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области заявил российский лидер Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в этой области предстоит сделать «ещё очень много чего».
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В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия полна решимости упрочить единство с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области. В ходе визита российский лидер вручил государственные награды лётчикам-космонавтам и пообщался с работниками космодрома.
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