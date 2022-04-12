Благовещенск, 12 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Российскому космодрому «Восточный» требуются хорошие строители. Об этом 12 апреля сообщил президент России Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что космодрому нужны строители.

«Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями», — сказал Путин.

Он обсудил с Лукашенко технологическое сотрудничество между двумя странами.