Путин сообщил Лукашенко, что космодрому нужны строители
Благовещенск, 12 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Российскому космодрому «Восточный» требуются хорошие строители. Об этом 12 апреля сообщил президент России Владимир Путин.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин
На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что космодрому нужны строители.
«Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями», — сказал Путин.
Он обсудил с Лукашенко технологическое сотрудничество между двумя странами.