Москва, , 14:19 — REGNUM Фактически совокупные недопоставки нефти из России сейчас оцениваются в 1,2-3,0 млн барр./сутки. И как видно, ничего ужасного при этом с ценами на нефть не происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«12 апреля котировки Brent находятся в районе $101 за баррель. Мало того, по оценке Bloomberg, в первую неделю апреля российский нефтяной экспорт по морю вырос до максимума с начала года и почти достиг 4 млн барр./сутки.

Восстановление экспорта после мартовского снижения длится вторую неделю подряд. Наибольший недельный прирост наблюдается за счет поставок через порты в Черном море. В структуре продаж все больше покупателей из Азии, а также грузов без конкретного места назначения.

Для понимания: в 2021 году РФ экспортировала 230 млн т нефти (около 4,6 млн барр./сутки), а среднесуточная добыча России в 2021 году составила 10,52 млн баррелей.

В этой связи, пока нет смысла обсуждать сценарий того, что вся российская нефть окажется невостребованной. Поэтому, пока спецоперация в Украине продолжаются, нефть будет иметь геополитическую премию, а подписание мирного договора может немного опустить цены.

По этой причине диапазон $95-110/барр. для нефти Brent будет вполне приемлем на ближайший месяц», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок.

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