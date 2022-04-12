Первомайский район, Оренбургская область, , 14:18 — REGNUM В Оренбургской области главе Пылаевского сельсовета предъявили обвинение в коррупции и отстранили от должности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Чиновнику инкриминируют использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления.

По версии следствия, глава сельсовета обеспечил сдачу в аренду нежилого помещения в здании местной администрации. Денежные средства поступивший в счет оплаты аренды (не менее 211 тыс. рублей) в бюджет села не поступили. Суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении главы сельской администрации от должности.