Главу сельсовета в Оренбуржье отстранили от должности из-за уголовного дела
Первомайский район, Оренбургская область, 12 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области главе Пылаевского сельсовета предъявили обвинение в коррупции и отстранили от должности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Чиновнику инкриминируют использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления.
По версии следствия, глава сельсовета обеспечил сдачу в аренду нежилого помещения в здании местной администрации. Денежные средства поступивший в счет оплаты аренды (не менее 211 тыс. рублей) в бюджет села не поступили. Суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении главы сельской администрации от должности.