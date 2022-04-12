* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 12 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака провели спецоперацию по ликвидации ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в трёх провинциях страны. Об этом 12 апреля сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление пресс-секретаря командующего армией Ирака генерал-майора Яхья Расула.

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По его словам, восемь боевиков были задержаны в провинциях Киркук, Анбар и Курдистан.

«Контртеррористическая служба провинции Анбар арестовала троих террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как получила разведданные об их местоположении. Также, спецназ военной разведки смог арестовать двух террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук и троих человек в городе Эрбиль», — заявил Яхья Расул.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.