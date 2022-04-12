Ясиноватая, ДНР, 12 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 12 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой сто стороны ВСУ был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на кладбище в посёлке Старо-Паново под Петербургом с воинскими почестями похоронили старшего прапорщика Артёма Панова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.