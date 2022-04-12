Красноярск, , 14:16 — REGNUM Задержан 35-летний житель Красноярска, надругавшийся над 17-летней девушкой.

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Как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии, возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней жительницы Красноярска (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, вечером 10 апреля три девушки вышли из магазина и направлялись в общежитие. Они шли по улице Семафорной. По пути одну из девушек стал преследовать неизвестный мужчина.

Девушка пыталась убежать, однако злоумышленник догнал её и, применив насилие, совершил действия сексуального характера. Злоумышленника спугнул проезжавший мимо на автомобиле мужчина.

Подозреваемый скрылся. Следователи и полицейские выяснили, что на девушку напал 35-летний житель Красноярска. Он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Татарии подозревается в изнасиловании девочки-подростка.