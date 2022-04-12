Москва, 12 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В российских регионах, где введён высокий уровень террористической опасности, пока не планируется менять расписание школьных экзаменов. Об этом 12 апреля сообщили в Рособрнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

В ведомстве рассказали, что менять расписание ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введён высокий уровень террористической опасности, пока не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье участниками всероссийской акции по сдаче ЕГЭ стали 30 родителей учащихся школ Иркутского района.