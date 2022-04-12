Вена, , 14:13 — REGNUM Похоже, на Западе в какой-то момент поверили, что сумели «перекрестить» высшее руководство России в свою анти-веру, а теперь удивляются, почему оно не ведёт себя так, как «должно», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 апреля, комментируя высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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Как сообщалось ранее, Нехаммер после встречи с президентом России в Москве заявил: «самым важным его посланием» Владимиру Путину «было то, что война должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон». Также канцлер, по его словам, сказал Путину о сохранении и ужесточении антироссийских санкций.

« В случае с заявлениями, которые канцлер Австрии Нехаммер сделал после переговоров с Владимиром Путиным, поражает неадекватность восприятия западноевропейским политиком как происходящего в мировой политике в целом, так и оснований, исходя из которых действует на Украине президент России. Похоже, что на Западе в какой-то момент действительно поверили, что сумели «перекрестить» высшее руководство России в свою анти-веру, а теперь удивляются, почему оно не ведёт себя так, как должно, по их мнению, вести.

Думаю, что теперь ещё одним политиком, который понимает, куда политика США и ЕС в отношении России и Украины завела Европу, стало больше. Но полной уверенности в этом нет. Нехаммер и сегодня продолжает твердить банальности типа «в войне есть только проигравшие с обеих сторон». Американцам после вторжения в Ирак, Югославию, Афганистан, Ливию австрийский канцлер не пытался это рассказывать? И что-то я не помню, что после Второй мировой войны Советский Союз или США с Великобританией считали себя проигравшими…