Барнаул, 12 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе в Сибири особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе, с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма на территории Сибирского федерального округа. Подробности 12 апреля сообщает пресс-центр НАК.

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С учетом складывающейся обстановки НАК уделяет особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами, восприимчивыми к террористической пропаганде, требует от всех участников этой деятельности исключать формализм и шаблонный подход, внедрять в практику современные формы и методы профилактического воздействия.

Участники заседания, в котором помимо членов НАК, приняли участие полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, главы регионов СФО, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб, подчеркнули необходимость подготовки для распространения в интернете убедительных антитеррористических материалов, привлечения к этой работе представителей экспертных сообществ и пользующихся авторитетом у молодежи лидеров общественного мнения.

«Остаются актуальными задачи поддержания высокого уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, транспортного комплекса и мест массового пребывания людей», — отмечают в НАК.

В результате обсуждения определены направления совершенствования работы антитеррористических комиссий, органов власти и местного самоуправления по профилактике терроризма на территории Сибирского федерального округа, обеспечению условий для надежного ограждения жителей региона от воздействия террористической идеологии и недопущения их вовлечения в преступную деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в Сибири, пытаются вовлекать в свои ряды жителей региона и трудовых мигрантов из Центральной Азии для подготовки терактов и осуществления иной террористической деятельности.

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