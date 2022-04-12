Москва, 12 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В настоящее время не может быть и речи о пузыре на рынке криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил заместитель директора Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Алексей Михайлов. Так он прокомментировал позицию Банка России, который полагает, что «рост этого рынка криптовалют во многом отражает формирование «пузыря».

David McBee Криптовалюта

«Цена биткоина сегодня находится у нижней границы коррекции (примерно 40 000 долларов). Все остальные криптовалюты также корректируются. Поэтому о пузыре речи быть не может, — сказал Михайлов. — При этом риски внезапной утраты любых вложений в криптовалюты существуют всегда, так как это высокорискованный рынок».

Кроме того, он уточнил, что, по данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют после недавнего спада составляет около 1,75 трлн долларов.

«Многие криптовалюты могут потерять свою стоимость полностью в течение одного дня. Но 10 самых капитализированных криптовалют менее волатильны и, значит, более надежны, чем акции некоторых компаний из американского индекса Nasdaq», – сказал Михайлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций ЕС против РФ ввёл ограничения на использование гражданами РФ криптовалютных кошельков.