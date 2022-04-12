Пенза, 12 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Флешмоб «Космос — наш» организовала пензенская молодежь. Об этом 12 апреля сообщает региональное министерство образования.

Pnzreg. ru Флешмоб в Пензенской области

Команда «Молодёжки ОНФ» совместно с многофункциональным молодёжным центром Пензенской области организовала посвященный Дню космонавтики флешмоб. Также в мероприятии поучаствовали студенты местных колледжей.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с Днем космонавтики и пожелал удачи, а также новых свершений на благо Отечества.

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