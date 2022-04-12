Саракташский район, Оренбургская область, , 14:10 — REGNUM В Оренбургский области из-за обрушения перегородки в заброшенном гараже подросток получил травмы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Заброшенный гараж Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Несчастный случай произошел в Саракташском районе. Дети играли в заброшенном гараже на окраине села. Они бросали камни в одну из перегородок, неожиданно часть стены и кровли здания обрушилась.

С переломом ноги 12-летний мальчик госпитализирован. По факту травмирования подростка полиция проводит проверку.