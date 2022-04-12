Новокуйбышевск, Самарская область, 12 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Уголовное дело после нападения бродячих собак на подростка возбуждено в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, весной 2022 года администрация города Новокуйбышевск заключила контракт на оказание услуг по отлову и содержанию бродячих животных в городе.

«В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 9 апреля текущего года произошло нападение безнадзорных животных на подростка 2011 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ребенка с множественными укушенными ранами доставили в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья жителей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уголовное дело после нападения стаи собак на подростка возбудили также в Самаре.