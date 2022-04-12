Благовещенск, , 14:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях западных санкций. Об этом он заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита на космодром Восточный.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никому не надо думать, что Россия — мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

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Напомним, в ходе визита на космодром главы государств пообщались с лётчиками-космонавтами Центра подготовки имени Гагарина и поздравили их с Днём космонавтики. Российский лидер вручил государственные награды космонавтам Сергею Прокопьеву, Александру Скворцову и Олегу Скрипочке.

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