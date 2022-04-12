Берлин, , 14:09 — REGNUM Правительство региона ФРГ Херфорд запретило использовать букву Z на автомобильных регистрационных знаках. Об этом 10 апреля сообщило местное издание Westfalen-Blatt.

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что это решение коснётся номерных знаков автомобилей с обозначением HF-Z. Также отмечается, что ФРГ запрещены номера автомобилей, которые содержат ассоциирующиеся с нацизмом сочетания букв.

При этом буква Z стала одним из символов спецоперации Вооруженных сил России до денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банду мародеров, которая передвигалась на автомобилях и грабила магазины, задержали на территории Николаевской области силовики РФ.