Москва, , 14:09 — REGNUM Банк России должен изменить свою политику, чтобы обеспечить появление дешевого и общедоступного кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Politikus.ru

«России необходима принципиально иная политика Центрального банка РФ, которая обеспечивала бы дешевый и общедоступный кредит. Как минимум. А это означает ограничение финансовых спекуляций, – сказал Делягин. – Как я понимаю, Банк России под давлением Минфина очень серьезно ограничил финансовые спекуляции, но не стал обеспечивать дешевый кредит. А инфляция в РФ вызвана не дешевизной денег, а произволом монополий. И без ограничения произвола монополий говорить о будущем РФ не имеет смысла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин призвал ЦБ РФ прекратить блокировать развитие российской экономики.

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