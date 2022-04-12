Красногвардейский район, Белгородская область, 12 апреля 2022, 14:14 — REGNUM Лётный прототип грузового дрона разработали учёные в Белгородской области. Первые испытания прошли успешно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства региона.
Разработкой занимались специалисты инновационного центра «Бирюч» компании «Эфко». Дрон развивает скорость до 100 км/ч, может летать на расстояние до 20 км и доставлять грузы до 170 кг. На испытаниях для летательного аппарата смоделировали чрезвычайную ситуацию – дрон в беспилотном режиме доставил в место назначения медицинский груз массой 100 кг, а затем вернулся назад с условным пострадавшим весом 80 кг.
В декабре 2021 года разработчики презентовали аэротакси.