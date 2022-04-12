Красногвардейский район, Белгородская область, 12 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Лётный прототип грузового дрона разработали учёные в Белгородской области. Первые испытания прошли успешно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Грузовой дрон

Разработкой занимались специалисты инновационного центра «Бирюч» компании «Эфко». Дрон развивает скорость до 100 км/ч, может летать на расстояние до 20 км и доставлять грузы до 170 кг. На испытаниях для летательного аппарата смоделировали чрезвычайную ситуацию – дрон в беспилотном режиме доставил в место назначения медицинский груз массой 100 кг, а затем вернулся назад с условным пострадавшим весом 80 кг.

«Мы продолжаем совершенствовать платформу Hi-Fly. Грузовой дрон – очень важный элемент в нашей стратегии. Работаем над всепогодностью и безопасностью. Ну, а главное – практически ушли от импортной комплектации. И как всегда – открыты для сотрудничества с отечественными командами. Работы ещё очень много. И точно её на всех хватит», — рассказал генеральный директор инновационного центра «Бирюч» Юрий Козаренко.

В декабре 2021 года разработчики презентовали аэротакси.