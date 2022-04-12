Михайловск, Ставропольский край, , 14:08 — REGNUM В Ставропольском крае разыскивается водитель автомашины, который въехал в витрину супермаркета и сбежал с места происшествия. Инцидент произошел в городе Михайловске Шпаковского округа. На месте происшествия остался поврежденный автомобиль, сообщили 12 апреля в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Авария Страница УГИБДД Ставропольского края «ВКонтакте»

Из подробностей автоаварии известно, что произошла она вечером 10 апреля на улице Широкая, в районе дома №3 (пересечение с ул. Войкова).

«Неустановленный водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде стены магазина «М…». Внедорожник пробил окно», — говорится в сообщении.

Как известно, в больницу за помощью никто из находившихся в машине не обращался. В ГИБДД обратились за помощью к очевидцам происшествия для установления личности водителя. Ему грозит лишение прав за оставление места аварии.