Москва, 12 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Эквилибристка, заслуженная артистка России Светлана Авдеева скончалась в возрасте 80 лет. Об этом 12 апреля сообщается на сайте Росгосцирка.

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«На 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Авдеева умерла 11 апреля.

В Росгосцирке отметили, что Авдеева была продолжательницей известной династии, её творческая жизнь началась в восьмилетнем возрасте и длилась более 70 лет.