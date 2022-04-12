Ульяновск, 12 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области пятые сутки подряд от ковида умирает одинаковое количество жителей. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По информации на 12 апреля, жертвами пандемии коронавируса в Ульяновской области стали 4598 человек, в том числе пятые сутки подряд умирают по два ковидных больных. Смертность в регионе составила 2,3% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Число вылечивающихся от COVID-19 продолжает расти десятками и сотнями. Всего выздоровели 192 175 пациентов, в том числе 11 апреля – 195 человек. Доля вылечившихся составляет 96,07%.

Напомним, что всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 200 034 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии проведено 2 003 168 лабораторных тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в сёлах Ульяновской области начали работу девять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё шесть современных ФАПов в сельских районах региона построят до конца года.