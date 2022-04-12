Луганск, 12 апреля 2022, 14:13 — REGNUM Украинские силовики постоянно обстреливают город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР), вывезти оттуда людей не удаётся. Об этом представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 12 апреля в эфире Первого канала.
Он отметил, что в Рубежном остаётся очень сложной гуманитарная ситуация. Возможности для эвакуации мирных граждан нет. Вместе с тем идёт плановая боевая работа, есть продвижения подразделений республики.
«Работа ведётся очень сложно, поскольку вооружённые формирования Украины прикрываются мирным населением как живым щитом», — сказал Марочко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские националисты подорвали в Рубежном цистерну с кислотой. Эту атаку расследует российский Следственный комитет.
Читайте также: СК РФ расследует подрыв ВСУ цистерны с химическими веществами в Рубежном