Санкт-Петербург, 10 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался бывший начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью, заслуженный сотрудник МВД, генерал-майор Сергей Сидоренко. Он умер после продолжительной болезни. Об этом 10 февраля сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: © 78. mvd.ru Генерал-майор Сергей Сидоренко

«Сегодня пришла печальная новость: ушёл из жизни президент Лиги ветеранов РУБОП, генерал-майор милиции Сергей Фёдорович Сидоренко», ― говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Сидоренко прошёл путь от рядового до генерал-майора милиции, занимал различные руководящие должности в системе МВД СССР и России, стоял у истоков создания РУБОП в Ленинграде и Северо-Западном регионе России.

«Вклад Сергея Фёдоровича в борьбу с организованной преступностью в Санкт-Петербурге в самый непростой период ― на заре 90-х годов ― неоценим», ― добавил Бастрыкин.

В 2000 году Сидоренко совместно с бывшими сотрудниками РУБОП создал общественную организацию «Лига ветеранов РУБОП». В её состав вошли как ветераны службы, так и действующие сотрудники МВД. После ухода в отставку в 1998 году генерал занял пост президента лиги.

За годы службы Сидоренко стал кавалером орденов Красной Звезды, «За храбрость», «За любовь и верность Отечеству», его отметили 20 медалями, а также именным оружием.