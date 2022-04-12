Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На кладбище в посёлке Старо-Паново под Петербургом с воинскими почестями похоронили старшего прапорщика Артёма Панова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

gov. spb. ru Могила Артёма Панова

Как сообщили 12 апреля в пресс-службе Смольного, в церемонии прощания с военнослужащим принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, высказавший слова соболезнования близким и сослуживцам погибшего.

«Артём Владимирович, как настоящий солдат, пожертвовал собой ради жизни мирных людей — детей, женщин и стариков», — сказал губернатор.

Старший прапорщик Артём Панов посмертно награждён орденом Мужества.

Таким образом, с начала специальной военной операции, по данным Смольного, погибли семь жителей Петербурга. Среди них заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич, гвардии рядовой Кирилл Магула, рядовой ВДВ Максим Смирнов.