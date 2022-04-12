Париж, , 14:28 — REGNUM Франции следует покинуть европейский энергетический рынок, заявила кандидат в президенты от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 12 апреля в эфире радиостанции France Inter.

Марин Ле Пен European Parliament

По её словам, Европа в гораздо большей степени зависит от нефти и газа из России. Цену на энергию устанавливает именно европейский рынок.

«Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка», — заявила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов звучат в странах Европы на фоне новых санкций против России. Во Франции 24 апреля пройдёт второй тур президентских выборов, в первом туре Марин Ле Пен набрала 23,15% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон — 27,84% голосов.

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