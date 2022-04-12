Москва, , 14:14 — REGNUM Аргументация президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат, пенсий и МРОТ понятна – с учетом инфляции, которая, по данным Росстата, уже разогналась до 16,7% (г/г), реальные доходы населения заметно снизятся, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Маленькая зарплата Pixabay.com

«Как обычно, сильнее всего страдают люди с невысокими доходами. Решение о повышении пенсий и пособий, а также прожиточного минимума хотя бы отчасти может это компенсировать и смягчить масштаб неизбежного спада потребления домохозяйств, которое составляет почти 50% от общего объема ВВП.

Необходимость повышения зарплат бюджетников менее очевидна, так как существует достаточно серьезная дифференциация их доходов: к бюджетникам относятся и работники культуры, просвещения, врачи, медсестры, учителя, но также и силовики, и чиновники.

Возможно, не всем им нужно одинаково индексировать зарплату, можно исходить из принципа компенсации роста цен тем, у кого доходы ниже некоторого уровня.

Объем дополнительных расходов пока неизвестен. Однако на днях правительство анонсировало увеличение своего резервного фонда на 273,4 млрд руб., основным источником будут дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 г.

Как говорится в сообщении, «средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год; обычно его используют для финансирования антикризисных социальных выплат», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения об увеличении в России МРОТ, а также таких выплат как пенсии и зарплаты, поручено правительству представить президенту Владимиру Путину до 20 апреля 2022 года.

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