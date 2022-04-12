Красногорск, , 14:03 — REGNUM Свыше 10 тыс. писем военнослужащим в госпитали отправили дети из Подмосковья. Об этом 12 апреля сообщила министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе на заседании регионального правительства.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень вовлечены дети в сбор гуманитарной помощи. Наши юнармейцы написали и отправили военнослужащим в госпитали более 10 тыс. писем», — сказала Швелидзе.

Помимо писем дети также рисуют российским военным картинки, чтобы таким образом выразить им свою поддержку и благодарность.

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