Красногорск, 12 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Свыше 10 тыс. писем военнослужащим в госпитали отправили дети из Подмосковья. Об этом 12 апреля сообщила министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Очень вовлечены дети в сбор гуманитарной помощи. Наши юнармейцы написали и отправили военнослужащим в госпитали более 10 тыс. писем», — сказала Швелидзе.

Помимо писем дети также рисуют российским военным картинки, чтобы таким образом выразить им свою поддержку и благодарность.