Киев, 12 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует дефолт компании «ДТЭК Энерго», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

Агентство понизило рейтинг с уровня «ССС», означающего возможность дефолта, до уровня «С», что говорит о неизбежности события.

Изменение рейтинга произошло после объявления компании о невыплате ближайших купонов по еврооблигациям в размере 31,5 млн долларов.