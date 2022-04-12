Ульяновск, , 14:00 — REGNUM Количество вновь госпитализированных в Ульяновской области чуть подросло на фоне снижения суточного числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сведениям на 12 апреля, с начала пандемии в регионе официально выявлено 200 034 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 10 апреля лабораторно подтверждено 208 случаев заражения, 11 апреля – 182.

Что касается госпитализаций, то в Ульяновской области 9 апреля попали в ковид-стационары 33 больных, 10 апреля – 26, 11 апреля – 31.

Напомним, что 11 апреля в Ульяновске прекратили работу пункты вакцинации в торговом комплексе «Аквамолл» и бизнес-центре УАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля после дезинфекции вернулся к плановой работе стационар ЦК МСЧ, который два года оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

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